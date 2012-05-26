Чалый: отношения с ЕС и Россией нужно перевести в треугольник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании круглого стола на тему «Развитие отношений ЕС-Украина-Россия: проблемы и перспективы».

«Нам нужно искать другую форму нашей европейской интеграции», - сказал А.Чалый.

По его убеждению, отношения Украины с Европейским Союзом и Россией должны развиваться в треугольнике.

«Повысить уровень украинско-российских отношений и отношений Украины с ЕС возможно только в случае, если удастся украинской дипломатии перевести отношения из двусторонних в трехсторонний формат», - сказал он.

По словам А.Чалого, от того, где в будущем окажется Украина, будет зависеть геополитический баланс в Евразии при определенных интересах США и Китая.

«Ни ЕС, ни Россия не имеют такого геополитического потенциала, и не могут иметь его в ближайшие 30 лет, который бы мог решить вопрос об Украине в их пользу, то есть, они достаточно сильны, чтобы влиять на Украину, но недостаточно сильны, чтобы решить геополитическую судьбу Украины в ту или иную сторону», - сказал эксперт, добавив, что Россия и ЕС обречены на усиление сотрудничества в последующие 30 лет.

«Украинской дипломатии, украинской элите необходимо четко понять, что мы сами должны менять правила игры. Именно мы должны предложить Брюсселю и Москве больше не рассматривать нас как территорию, за которую они могут конкурировать, напротив, призвать их заключить мир относительно нас», - считает А.Чалый.

По его убеждению, одной из инициатив о сотрудничестве Киева, Москвы и Брюсселя может быть создание газотранспортного консорциума.

«Почему мы не можем предложить, что Киев станет площадкой для проведения саммита по модернизации консорциума с приглашением и ЕС, и ключевых стран Европы, и РФ, чтобы ни у кого не возникало ревности, почему эти переговоры проводятся в Москве или Брюсселе», - добавил он.