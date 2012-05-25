Эксперт: что ждет Украину при Путине?

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Департамента коммуникаций Института Горшенина Владимир Застава заявил в ходе круглого стола на тему «В России новый президент. Что будет с Украиной».

«Рискну предположить, что до конца текущего года никаких изменений в отношениях не предполагается. А вот что будет со следующего года, это, конечно, вопрос», - заявил эксперт

Он отметил, что в следующем году, если не удастся решить вопросы, связанные с расширением внешнеэкономического сотрудничества Украины с Европейским Союзом и Таможенным союзом, Россия может предпринять более существенные шаги, которые негативно отразятся на украинских товаропроизводителях.

«Хочу напомнить, что украинская экономика является экспортно ориентированной. Рынки сбыта СНГ важны для Украины. Это очевидно. Россия четко дает понять сырной торговой войной и на других примерах, что, в общем-то, от ее позиции будет зависеть то, насколько украинские товаропроизводители смогут или не смогут реализовывать свои товары на этих рынках, которые очень важны для Украины», - отметил В.Застава.