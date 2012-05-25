НАТО привлекло внимание анархистов

В заседании примут участие почти 300 парламентариев из 28 стран НАТО. Кроме того, в Таллин приедут представители государств, имеющих статус ассоциированных членов и наблюдателей альянса, а также представители различных международных организаций. Таким образом, в мероприятиях ПА НАТО примет участие примерно 600 человек.

В ходе четырехдневного заседания парламентарии стран НАТО рассмотрят вопросы деятельности альянса после саммита в Чикаго, вопросы безопасности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, отношения с международными организациями и вопросы кибербезопасности.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию, в дни работы ассамблеи ПА НАТО на улицы Таллина будут выведены дополнительные полицейские патрули, поскольку в пятницу начинается трехдневный слет анархистов Балтийских стран (Baltic Anarchist Meeting 2012), которые готовят антинатовские выступления. Поддержать анархистов прибудут их коллеги из Швеции, Финляндии, России, Польши и Германии.