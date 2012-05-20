Шесть школьных автобусов столкнулись в США - ехали в парк развлечений

Шесть школьных автобусов попали в ДТП в американском штате Джорджия, 65 человек получили травмы, передает РИА «Новости».

Авария произошла в субботу днем. Автобусы с детьми ехали из округа Берк на востоке штата в тематический парк развлечений Six Flags Over Georgia, расположенный к западу от города Атланта - административного центра Джорджии.

По словам представителя дорожной полиции штата Горди Райта, один из автобусов начал торможение, так как полоса, по которой он передвигался, впереди была перекрыта.

"Когда автобусы начали тормозить, один из них врезался в другой, началась цепная авария. Легковой автомобиль, который врезался в шестой автобус, был последним в этой цепочке", - сказал Г.Райт.

Как отмечается в сообщении, все 65 пострадавших были госпитализированы сразу после ДТП, однако вскоре большинство из них были выписаны.