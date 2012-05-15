Еврокомиссия: всё больше сообщений о пытках в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном сегодня совместном рабочем документе “Реализация Европейской политики соседства в Украине. Прогресс в 2011 году и рекомендации к действиям”.

“Международные и внутренние правозащитные организации продолжают сообщать о растущем количестве жалоб на пытки и плохое обращение в заведениях пенитенциарной системы и предварительного содержания, а также о проблемах с обеспечением надлежащей медицинской помощи”, - говорится в документе.

Кроме того, Еврокомиссия обращает внимание на сообщение Омбудсмена и правозащитных организаций об чрезмерной загрузке заведений содержания.

“Есть насущная необходимость повышать осведомленность судей, прокуроров и других стражей порядка о борьбе с пытками и негуманным или унижающим наказанием”, - отмечает Еврокомиссия.

Еврокомиссия также обращает внимание на последний доклад Комитета по предупреждению пыток и негуманному или унижающему обращению или наказанию Совета Европы, согласно которому материальные условия содержания заключенных улучшаются, однако в других сферах значительного прогресса не наблюдается.