Инфляционные риски в зоне евро растут

12:33, 15 сентября 2007
Мир
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Еврокомиссия повысила прогноз

Инфляционные риски в зоне распространения единой европейской валюты растут, заявил представитель Финляндии в Европейском центральном банке (ЕЦБ) Эркки Лииканен. "Главной задачей в настоящее время является сдерживание в долгосрочной перспективе инфляционных рисков", - отметил Э.Лииканен, передает Reuters.

Напомним, 11 сентября 2007 г. Еврокомиссия повысила прогноз по инфляции в 2007 г. в зоне евро до 2%, а в Евросоюзе - до 2,2%. Прогноз по обоим показателям повышен на 0,1 процентного пункта по сравнению с предшествующими оценками Еврокомиссии.

Европейские финансовые рынки испытывают негативное влияние со стороны кризиса на американском рынке subprime, который повлек за собой переоценку рисков на рынке глобальных финансовых активов.

РосБизнесКонсалтинг

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