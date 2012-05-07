У Франции - новый президент
Мировые лидеры приветствуют победу Франсуа Олланда на президентских выборах во Франции.
Как сообщает радио «Свобода», кандидат от социалистов Ф.Олланд, по последним данным, набрал во втором туре выборов свыше 51% голосов и опередил более чем на 2% действующего Президента Франции Николя Саркози.
Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле назвал победу Ф.Олланда историческим событием и заявил, что обе страны в дальнейшем будут работать вместе над преодолением долгового кризиса Евросоюза.
Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила Ф.Олланда в ближайшее время посетить Берлин.
Президент США Барак Обама предложил победителю встретиться в Белом доме еще до саммитов Группы восьми и НАТО, которые состоятся в конце мая.
Премьер-министр Великобритании Девид Кэмерон поздравил Ф.Олланда и выразил надежду на укрепление британско-французских связей.