В Москве начали ставить палатки, люди скандируют: «Майдан!»
18:57, 06 мая 2012Мир
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У Большого каменного моста активисты начали ставить палатки.
Некоторые из людей собравшихся у Большого каменного моста в Москве начали ставить палатки, остальные их поддерживают аплодисментами, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Пока у моста две палатки. Вокруг них люди встают плотным кольцом, чтобы палатки не снесли или унесли. Толпа скандирует: «Майдан!» и «Молодцы!».
В воскресенье был задержан активист «РосАгита» Вадим Коровин, намеревавшийся раздавать палатки. Сам Коровин рассказал о том, что был задержан в одном из кафе в Камергерском переулке. Коровин доставлен в отдел МВД «Тверской».
Ранее в субботу активисты «РосАгита» намерены были разбить палаточный лагерь на одной из центральных площадей Москвы, «ориентировочно» Манежной.
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