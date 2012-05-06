В Москве начали ставить палатки, люди скандируют: «Майдан!»

Некоторые из людей собравшихся у Большого каменного моста в Москве начали ставить палатки, остальные их поддерживают аплодисментами, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Пока у моста две палатки. Вокруг них люди встают плотным кольцом, чтобы палатки не снесли или унесли. Толпа скандирует: «Майдан!» и «Молодцы!».

В воскресенье был задержан активист «РосАгита» Вадим Коровин, намеревавшийся раздавать палатки. Сам Коровин рассказал о том, что был задержан в одном из кафе в Камергерском переулке. Коровин доставлен в отдел МВД «Тверской».

Ранее в субботу активисты «РосАгита» намерены были разбить палаточный лагерь на одной из центральных площадей Москвы, «ориентировочно» Манежной.