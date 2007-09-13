Россия предлагает Китаю модернизировать двигатели для его истребителей

Россия предлагает Китаю модернизировать ранее поставленные для его военно-воздушных сил (ВВС) двигатели и предлагает новые варианты двигателя АЛ-31Ф, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского машиностроительного предприятия "Салют".

"Предварительные переговоры с китайской стороной подтвердили заинтересованность ВВС Китая в этом двигателе, включая его применение на самолетах семейства "Су" корабельного базирования. Мы технически готовы модернизировать двигатели для китайских ВВС. Переговоры на этот счет ведутся", - цитирует пресс-служба "Салюта" слова гендиректора предприятия Юрия Елисеева.

По его словам, в перспективе предполагаются поставки и модернизированных вариантов двигателя АЛ-31Ф. "Сегодня мы предлагаем принятый на вооружение ВВС России двигатель АЛ-31ФМ1 с тягой 13,5 тонны и увеличенным ресурсом", - сказал Елисеев.