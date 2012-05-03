Протестующих в Каире закидали камнями и обстреляли

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство здравоохранения Египта.

По словам очевидцев, группа неизвестных людей атаковала участников бессрочной акции протеста у здания Минобороны Египта. Нападавшие забрасывали демонстрантов камнями и бутылками с зажигательной смесью.

По данным медиков, двое из пяти погибших скончались от огнестрельных ранений в голову.

Каирский район Аббасия, где находится здание Министерства обороны, уже несколько дней остается эпицентром столкновений между сторонниками исключенного из президентской гонки исламиста Хазема Салаха Абу Исмаила и неизвестными молодыми людьми.

Во вторник к протестам у Минобороны присоединились группировки болельщиков египетской футбольной команды "Аль-Ахли".

Главное требование протестующих - скорейшая передача власти от военных гражданскому руководству.