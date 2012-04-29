52% немцев не хотят, чтобы Меркель ехала на Евро в Украину
Также 50 процентов респондентов высказались за то, чтобы перенести футбольный чемпионат из Украины.
|Немцы поддерживают идею Меркель относительно бойкота Евро в Украине
Как сообщает немецкая газета "Bild am Sonntag", об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Института Emnid.
В частности, 52 процента опрошенных считают, что канцлер ФРГ и министры ее кабинета должны бойкотировать игры в Украине. Кроме того, 50 процентов респондентов высказались за то, чтобы перенести футбольный чемпионат с Украины в другую европейскую страну.
Как сообщал УНИАН, немецкий еженедельник Spiegel написал, что А.Меркель хочет рекомендовать своим министрам не принимать участия в играх, если украинское правительство не будет обращать внимания на усилие канцлера относительно предоставления помощи заключенной Ю.Тимошенко.
Исключением будет лишь министр внутренних дел Ханс-Петер Фридрих, который занимается вопросами спорта. Х-П.Фредерик будет присутствовать только на матче между Германией и Нидерландами в Харькове, если получит разрешение посетить Ю.Тимошенко.