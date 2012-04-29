52% немцев не хотят, чтобы Меркель ехала на Евро в Украину

18:57, 29 апреля 2012
Мир
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Также 50 процентов респондентов высказались за то, чтобы перенести футбольный чемпионат из Украины.

Ангела Меркель
Больше половины граждан Германии высказалась за то, чтобы канцлер ФРГ Ангела Меркель не ехала на Евро-2012 в Украину в знак протеста против заключения Юлии Тимошенко.

Как сообщает немецкая газета "Bild am Sonntag", об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Института Emnid.

В частности, 52 процента опрошенных считают, что канцлер ФРГ и министры ее кабинета должны бойкотировать игры в Украине. Кроме того, 50 процентов респондентов высказались за то, чтобы перенести футбольный чемпионат с Украины в другую европейскую страну.

Как сообщал УНИАН, немецкий еженедельник Spiegel написал, что А.Меркель хочет рекомендовать своим министрам не принимать участия в играх, если украинское правительство не будет обращать внимания на усилие канцлера относительно предоставления помощи заключенной Ю.Тимошенко.

Исключением будет лишь министр внутренних дел Ханс-Петер Фридрих, который занимается вопросами спорта. Х-П.Фредерик будет присутствовать только на матче между Германией и Нидерландами в Харькове, если получит разрешение посетить Ю.Тимошенко.

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