США не дали Кобзону визу из-за подозрений в связях с криминалом

Об этом сообщил американский устроитель гастролей компания Russian-American Consulting Corporation.

"Согласно существующему иммиграционному законодательству США, Иосиф Кобзон рассматривается как "иностранец, которому не положена виза из-за уголовной и связанной с ней деятельности и как лицо, тайно занимающееся (или занимавшееся) оборотом запрещенных наркотических или химических веществ", - сообщила компания в пресс-релизе, пишут РИА "Новости".

"Второй причиной (отказа в визе) названа "угроза национальной безопасности и подобные опасения в отношении соискателя на въезд с целью занятий им любой другой нелегальной деятельностью", - сообщили устроители гастролей.

Согласно статье американского законодательства, ставшей основанием для отказа, запрет на въезд на территорию США может распространяться не только на исполнителя преступления, но также и на персону, которая "является или была помощником, пособником, заговорщиком, подстрекателем лиц, связанных с подпольным оборотом запрещенных наркотических или химических веществ, или пытавшихся заниматься этой деятельностью".

Юристы компании готовят апелляцию в госдепартамент США с просьбой пересмотреть принятое в отношении Иосифа Кобзона решение, которые назвали надуманным.

"Обвинения в отношении Иосифа Кобзона выглядят надуманными. Иосиф Давыдович неоднократно заявлял, что он готов ответить на любые вопросы американских властей, против него никогда не были выдвинуты официальные обвинения. Десятки тысяч поклонников певца, проживающие в США, по-прежнему надеются на долгожданную встречу со своим любимым артистом", - заявил Андрей Шуранов, президент компании - организатора гастролей.

Последний раз певец приезжал на гастроли в США в 1994 году, годом позже госдеп аннулировал его многократную въездную визу. После этого все попытки Кобзона получить визу были безуспешными.

Кобзон говорил, что его нынешняя попытка получить разрешение на въезд в США станет последней.