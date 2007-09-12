Путин принял отставку правительства России
14:03, 12 сентября 2007Мир
2436 0
... в связи с "приближающимися крупными политическим событиями"
Президент России Владимир Путин принял отставку правительства. Он поблагодарил Михаила Фрадкова за достигнутые результаты в работе и поручил ему исполнять обязанности премьер-министра до одобрения Госдумой кандидатуры нового главы правительства.
Премьер-министр Михаил Фрадков обратился к президенту РФ с просьбой об отставке правительства, передает телеканал "Вести". С такой просьбой он выступил на встрече в Кремле. Он обосновал свое решение "приближающимися крупными политическим событиями в стране и своим желанием предоставить президенту России полную свободу выбора решений, включая кадровые".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter