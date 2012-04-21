В Индонезии за несколько часов произошло пять землетрясений
10:15, 21 апреля 2012Мир
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Магнитуда первых четырех землетрясений колебалась от 5,2 до 6,1.
6 землетрясений сотрясли Индонезию
В Индонезии за последние несколько часов произошло пять землетрясений.
Как передает РИА «Новости», эпицентр последнего землетрясения магнитудой 6,6, зафиксированного в 10.16 по местному времени (05.16 мск), располагался в 83 километрах к юго-востоку от города Маноквари - административного центра провинции Западное Папуа. Очаг землетрясения залегал на глубине 29,8 километра.
По предварительным данным, угрозы цунами нет.
Магнитуда первых четырех землетрясений колебалась от 5,2 до 6,1.
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