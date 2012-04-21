В Индонезии за несколько часов произошло пять землетрясений

В Индонезии за последние несколько часов произошло пять землетрясений.

Как передает РИА «Новости», эпицентр последнего землетрясения магнитудой 6,6, зафиксированного в 10.16 по местному времени (05.16 мск), располагался в 83 километрах к юго-востоку от города Маноквари - административного центра провинции Западное Папуа. Очаг землетрясения залегал на глубине 29,8 километра.

По предварительным данным, угрозы цунами нет.

Магнитуда первых четырех землетрясений колебалась от 5,2 до 6,1.