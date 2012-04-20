Путин поручил интегрировать Украину любыми возможностями

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир Путин сказал на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (наднациональный орган ЕЭП) Виктором Христенко.

«Все партнёры понимают, что ряд преференций может быть распространён только на полноправных членов Таможенного союза, Единого экономического пространства. Тем не менее, нужно искать любые возможности для углубления интеграционных процессов даже с теми странами, которые в эти интеграционные объединения пока не входят», - сказал В.Путин.

По его словам, техрегулирование - очень перспективное направление для реального сектора экономики. Он подчеркнул, что здесь очень глубокая кооперация со всеми странами СНГ, в том числе с Украиной.

В.Путин поинтересовался у В.Христенко, сколько примерно в структуре товарооборота Украины приходится на страны Таможенного союза – Россию, Беларусь и Казахстан.

«Более 40%, и в этом смысле это, конечно, очень чувствительная позиция», - ответил В.Христенко.

По мнению председателя коллегии Евразийской экономической комиссии, Украина заинтересована в сотрудничестве со странами ЕЭП.

«Для Украины это гигантские объёмы товарооборота, то есть, это там порядка 70 млрд долл. Большие цифры, очень большие цифры, они крупнейшие торговые партнёры», - подчеркнул В.Христенко.