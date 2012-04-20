У Украины до сих пор нет посольства в Албании

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил украинским журналистам после заседания министров иностранных дел стран-участниц Международных сил содействия безопасности в Афганистане под командованием НАТО (ISAF) министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

«В Албании мы открываем посольство в ближайшее время. Это страна, которая развивается довольно активно. Это одна из немногих европейских стран, где у нас не было посольства», - сказал он.

По словам министра, 19 апреля в рамках пребывания в Брюсселе он, в частности, провел встречу с албанским коллегой Эдмондом Хаджинастом.

Кроме того, К.Грищенко встретился с министрами иностранных дел Германии, Румынии, Хорватии, Словакии, Австралии и Азербайджана. В ходе встреч обсуждались вопросы двустороннего и международного сотрудничества.