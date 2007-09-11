В интернете появилось новое видеообращение террориста №1

Новое видеообращение Осамы бин Ладена - лидера международной террористической организации "Аль-Каида" - опубликовано во вторник, в день шестой годовщины терактов в Нью-Йорке на одном из исламистских интернет-сайтов, передает интернет-служба телекомпании CNN.

По данным телекомпании, в начале видеозаписи голос, предположительно принадлежащий бин Ладену, восхваляет угонщика одного из самолетов, террориста из Саудовской Аравии Валида аль-Шехри (Waleed al-Shehri). Самолет авиакомпании American Airlines, на борту которого находился аль-Шехри, врезался в северную башню Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года.

Подлинность записи пока не подтверждена.

РИА Новости