В интернете появилось новое видеообращение террориста №1
09:26, 11 сентября 2007Мир
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Голос восхваляет угонщика одного из самолетов
|Фото АР
По данным телекомпании, в начале видеозаписи голос, предположительно принадлежащий бин Ладену, восхваляет угонщика одного из самолетов, террориста из Саудовской Аравии Валида аль-Шехри (Waleed al-Shehri). Самолет авиакомпании American Airlines, на борту которого находился аль-Шехри, врезался в северную башню Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года.
Подлинность записи пока не подтверждена.
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