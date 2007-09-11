Борода бин Ладена озадачила американскую разведку

В понедельник глава Национальной разведки США Майкл Макконнел, выступая на слушаниях в Конгрессе, заявил, что черная подстриженная борода Осамы бин Ладена не является сигналом для террористов "Аль-Каиды", передает Лента.ру со ссылкой на AFP.

В ходе слушаний один из сенаторов спросил Макконнела, действительно ли борода, в которой бин Ладен предстал в последнем по времени видеообращении, принадлежит "террористу № 1" и не считают ли в спецслужбах, что это некий сигнал. На это глава американской разведки поспешно ответил: "Пока мы не думаем, что это был сигнал. Он это делал периодически, как и аль-Завахири, и совсем не обязательно между конкретными событиями и этими пленками или публичными заявлениями есть связь".

Однако Макконнел признал, что вопрос о том, настоящая ли у бин Ладена борода, остается открытым. Он пояснил, что всего несколько лет назад, в предпоследнем видеообращении в октябре 2004 года, борода была "совсем другой". "Так что мы не знаем, покрашена ли она и подстрижена, или ненастоящая, но мы в том числе выясняем и это. Но никакого конкретного значения в этом нет", - отметил глава разведки.

Как сообщалось, первое с октября 2004 года видеопослание лидера "Аль-Каиды" появилось в минувшую пятницу. Специалисты отметили, что на пленке бин Ладен выглядит уставшим и болезненным, однако его борода была чернее и короче, чем раньше.