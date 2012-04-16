Евросуд признал Катынскую трагедию военным преступлением

Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что массовый расстрел поляков в Советском Союзе в 1940 году является военным преступлением, однако, отказался оценивать эффективность расследования так называемого "катынского дела", проведенного российскими властями, передает Радио «Свобода».

В суд обратились 15 граждан Польши – родственники расстрелянных. В своей жалобе они ссылались на нарушение Россией статьи о праве на жизнь Европейской конвенции о защите прав человека, поскольку российские власти не провели эффективное расследование гибели их родственников.

Дело было закрыто Главной военной прокуратурой в 2004 году. Соответствующее постановление было засекречено. Европейский суд счел такое отношение к родственникам погибших бесчеловечным и обвинил Россию в утаивании информации об обстоятельствах катынской трагедии.

Польская сторона намерена обжаловать сегодняшнее решение суда в Страсбурге.

Вместе с тем, Минюст России сообщил, что Европейский суд по правам человека отклонил требования родственников расстрелянных под Катынью польских военнопленных о присуждении им компенсации.

В 1940-м году под Катынью в Смоленской области сотрудники НКВД расстреляли более 20 тысяч поляков. Советская пропаганда списывала ответственность за это преступление на нацистскую Германию.