Министр обороны Южной Кореи впервые посетит КНДР

Министр обороны Южной Кореи впервые в истории взаимоотношений двух стран посетит КНДР, сообщает Associated Press. Этот визит состоится 2-4 октября с.г. в рамках проведения в Пхеньяне корейского саммита. Министр обороны Южной Кореи Ким Чан Су будет сопровождать президента Но Му Хена.

Это будут вторые прямые переговоры глав двух стран, которые формально по-прежнему находятся в состоянии войны с 1950 г. Единственная на сегодняшний день встреча лидера Северной Кореи Ким Чен Ира и президента Южной Кореи Ким Дэ Джуна также прошла в Пхеньяне в 2000 г. Тогда переговоры привели к потеплению в отношениях между двумя странами.

Изначально планировалось, что встреча лидеров двух Корей должна состояться 28-30 августа, но сроки встречи переносились и ставились под сомнение - вначале в связи с тем, что КНДР потребовала отменить совместные учения американских и южнокорейских войск. Затем КНДР попросила о переносе запланированного саммита в связи с ливнями и наводнениями, в результате которых погибли или пропали без вести не менее 600 человек.