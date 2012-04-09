Сирийская оппозиция заявила о готовности прекратить бои 10 апреля

Как передает агентство Рейтер, представитель "Свободной Сирийской Армии" полковник Касим Саад аль Дин отметил, что условие прекращения огня будет соблюдено, даже если правительственные войска не будут выведены из населенных пунктов и городов, где происходят столкновения - это условие прежде выдвигали оппозиционные войска.

«Мы готовы соблюдать установленные сроки (прекращения огня), но если они (правительственные войска) будут стрелять, мы поднимем оружие и будем сражаться», - сказал полковник.

В воскресенье командование "Свободной Сирийской Армии" отказалось предоставлять письменные гарантии о прекращении огня. Ранее власти Сирии заявили, что не станут выводить войска из занятых ими городов, пока представители вооруженных группировок не предоставят письменные гарантии прекращения огня.

Как заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Джихад Макдеси, утверждения о выводе войск из городов и пригородов до вторника являются «неправильным объяснением».

По словам Дж.Макдесси, спецпосланник ООН Кофи Аннан не передавал правительству страны письменных гарантий о прекращении огня силами оппозиции.

В минувший понедельник К.Аннан сообщил, что Дамаск дал свое согласие на то, чтобы 10 апреля стало крайним сроком для начала претворения в жизнь его плана по урегулированию конфликта в Сирии. Он также предложил обязать противоборствующие стороны полностью прекратить огонь в течение 48 часов после этого срока.

В четверг сирийские власти сообщили К.Аннану о частичном выводе войск из трех сирийских городов - Идлиба, Забадани и Дераа.

Как сообщал УНИАН, в Сирии более года не прекращаются антиправительственные протесты. Ежедневно поступают сообщения о гибели людей. По данным ООН, общее число жертв превысило 9 тысяч человек.