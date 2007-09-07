Как пересечь польскую границу комфортно и без ущерба

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА и спикер гражданских прав Республики Польша Януш КОХАНОВСКИЙ подписали Обращение к главам государств и правительств Украины и Республики Польши, в котором изложены основные пути разрешения проблемы относительно соблюдения прав человека при пересечении границы.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью Гостаможслужбы, церемония подписания документа состоялась 6 сентября в пункте пересечения украинско-польской границы «Шегини-Медика» Западной региональной таможни.

В обращении говорится о необходимости ускорения выполнения программы построения инфраструктуры Государственной границы Украины с Польшей с целью создания дополнительных пунктов пересечения границы (не меньше шести) в соответствии с нормативами ЕС; улучшение условий выдачи виз в польских консульских учреждениях в Украине до 30 июня 2008 года, а также принятие необходимых мер для пресечения нелегального бизнеса во время получения виз и ускорения решения вопроса относительно обеспечения граждан Украины загранпаспортами до 1 января 2008 года.

Омбудсмены обоих государств решили ввести в практику постоянные совместные проверки состояния соблюдения и обеспечения прав граждан во время пересечения ими Государственной границы между Украиной и Польшей, внести необходимые изменения и дополнения в Соглашение о сотрудничестве в области защиты прав человека и гражданина между Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека и спикером гражданских прав Республики Польша с учетом требований времени.

Кроме того, в обращении подчеркивается необходимости завершить реконструкцию пункта пересечения Государственной границы «Шегини-Медика», создав дополнительные полосы таможенного контроля. Омбудсмены также считают целесообразным оборудовать коридор для пешего пересечения границы кровлей по всей его длине и усовершенствовать до 1 января 2008 года организацию проведения пограничного и таможенного контроля граждан в зоне пешего пересечения границы.

Н.КАРПАЧЕВА и Я.КОХАНОВСКИЙ предлагают также создать телефон доверия на обеих частях пункта пересечения границы с целью получения гражданами информации относительно защиты своих прав, а также для противодействия нарушению этих прав служебными лицами во время пересечения границы.

Омбудсмены считают необходимым до 1 января 2009 года унифицировать и упростить нормативно-правовые акты относительно пересечения границы, а также ежеквартально проводить совместные учения пограничных и таможенных служб обеих стран.