В Конго разбился Ан-12: погибли восемь человек

При крушении грузового самолета Ан-12 в Демократической Республике Конго в пятницу, по уточненным данным, погибли восемь человек - двое членов экипажа и шесть пассажиров, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные местной полиции.

По ее данным, в числе погибших в авиакатастрофе - трое детей. Национальность погибших не сообщается.

При посадке в аэропорту города Гома самолет проскочил взлетно-посадочную полосу, задел куски затвердевшей лавы, образовавшиеся после извержения 2001 года, и загорелся.

"У самолета взорвалась покрышка, затем покрышка с другой стороны, и самолет задел куски лавы в конце взлетно-посадочной полосы", - сказал очевидец катастрофы.

По данным агентства, самолет "Антонов" российского производства, принадлежавший местной авиакомпании Galaxy Kavatsi Аirlines, с грузом пальмового масла совершал перелет Киншаса - Букаву с промежуточной посадкой в Гома.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на губернатора провинции Северная Киву Джульена МПАЛУКУ сообщило, что в авиакатастрофе погибли пять россиян - членов экипажа.