Авария автобуса в Турции: погиб украинец

В турецкой курортной провинции Анталья в аварию попал автобус с туристами из России и Белоруссии, пострадали 11 человек, погиб гид, гражданин Украины, сообщил РИА «Новости» вице-консул генконсульства РФ в Анталье Сергей КОРИЦКИЙ.

Авария произошла, когда автобус следовал из курортного места Белек в аэропорт. На одном из перекрестков, по предварительной информации, автобус столкнулся со следовавшей на красный свет светофора машиной.

Ведется расследование инцидента.