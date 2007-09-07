Авария автобуса в Турции: погиб украинец
18:02, 07 сентября 2007Мир
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Трагедия произошла в Антальи
В турецкой курортной провинции Анталья в аварию попал автобус с туристами из России и Белоруссии, пострадали 11 человек, погиб гид, гражданин Украины, сообщил РИА «Новости» вице-консул генконсульства РФ в Анталье Сергей КОРИЦКИЙ.
Авария произошла, когда автобус следовал из курортного места Белек в аэропорт. На одном из перекрестков, по предварительной информации, автобус столкнулся со следовавшей на красный свет светофора машиной.
Ведется расследование инцидента.
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