Военные США обстреляли из пушек японский танкер-призрак

Объятое пламенем после обстрела судно накренилось, но все еще оставалось на плаву, передает ИТАР-ТАСС.

После обстрела, который велся из 25-миллиметровой пушки с борта направленного в район операции катера, военные моряки взяли паузу "для анализа ситуации". Затем "бой" возобновился, однако на этот раз в ход были пущены 50-миллиметровые снаряды. "Это менее рискованно, чем позволить судну столкнуться с берегом или дрейфовать, создавая препятствия для навигации", - заявили в береговой охране.

Власти предупредили капитанов морских судов и пилотов самолетов, маршруты которых пролегают в непосредственной близости от места проведения операции, о риске нахождения в этой зоне.

Дрейфующее судно "Рёуун мару" ("Удача") было обнаружено несколько дней назад на расстоянии примерно 240 километров от берегов Аляски. 50-метровый японский танкер, названный журналистами "кораблем-призраком", смыло волной цунами с места стоянки возле берегов Хоккайдо 11 марта 2011 года. Судно ожидало отправки на слом, поэтому его владельцы не сразу начали искать пропавший танкер. Собственник и капитан "корабля-призрака" разрешили проведение операции по его затоплению.