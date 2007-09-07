Осама бин Ладен готовит видеопослание к 11 сентября

Осама бин Ладен готовит видеопослание американскому народу. Как сообщается на одном из исламистских сайтов, обращение будет приурочено к шестой годовщине терактов 11 сентября.

Обещанное видеообращение должен стать первым изображением "террориста номер один", появившимся за последние три года. Если запись появится, она станет документальным подтверждением того, что бин Ладен жив и по-прежнему направляет террористическое подполье. Как передает ВВС, на баннере, рекламирующем скорое появление видеозаписи на сайте, написано по-арабски: "Скоро, если будет на то воля Всевышнего, смотрите видеозапись шейха-льва Осамы бин Ладена, да храни его Аллах". Кроме того, на баннере нарисован логотип, который считают своеобразной подписью видеозаписей "Аль-Каиды". Однако никаких указаний на содержание пленки или точную дату ее публикации нет. На сайте также опубликована фотография бин Ладена, на которой он выглядит старше, чем на предыдущих, но его борода, тем не менее, полностью почернела и в ней больше не осталось проседей. Американские эксперты уже предположили, что бин Ладен покрасил бороду, чтобы предстать перед зрителями более бодрым и физически крепким.

В свою очередь, представители управления национальной безопасности США не смогли подтвердить существование видеозаписи. "Аль-Каида" делала подобные заявления и в прошлом, но видеообращения за ними не следовало.

Эхо Москвы