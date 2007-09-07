Президент США Джордж Буш перепутал Австралию с Австрией, а АТЭС с ОПЕК, пишет в пятницу австралийская газета The Herald Sun.

Досадные оговорки президент США, находящийся с визитом в Австралии, допустил в четверг во время выступления перед участниками саммита Организации азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в здании Сиднейской оперы.

Сначала, пишет The Herald Sun, Буш назвал австралийского премьер-министра Джона Говарда "австрийским". А затем выразил Говарду благодарность за "прекрасную организацию саммита ОПЕК". ОПЕК - Организация стран-экспортеров нефти, а в Сиднее проходил саммит АТЭС - Организации азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества. Аббревиатуры этих организаций при написании латиницей отличаются на одну букву - OPEC и APEC.

Оговорка Буша вызвала бурный смех у присутствовавших в зале, и президент США поспешил объяснить, что на "саммит ОПЕК он приглашен в следующем году".

От объяснений, почему он решил назвать главу правительства Австралии австрийским премьер-министром, президент США воздержался. При этом, пишет The Herald Sun, речь Буша позволяет предположить, что "австрийский премьер" не был случайной оговоркой. В ходе своего выступления президент США также упомянул "австрийские войска в Ираке", подразумевая участие Австралии в этой военной кампании.

Лента.ру