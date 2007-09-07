Главой ”Газпром нефти” стал Алексей Миллер

В четверг глава "Газпрома" Алексей Миллер был избран председателем совета директоров ОАО "Газпром нефть", сообщает пресс-служба компании.

На состоявшемся 6 сентября заседании совета директоров компании также было принято решение о проведении 19 ноября внеочередного собрания акционеров по вопросам переизбрания членов совета директоров ОАО "Газпром нефть", утверждения Устава компании в новой редакции, внесения изменений в ряд внутренних Положений компании, выплаты вознаграждения членам совета директоров, а также одобрения сделки с заинтересованностью.

"Газпром нефть" - одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний. До апреля 2007 года компания носила название "Сибнефть". Чистая прибыль "Газпром нефти" по российским стандартам бухучета (РСБУ) составила в первом полугодии 2007 года 35,607 миллиарда рублей (в 1,2 раза больше аналогичного показателя 2006 года).

Лента.ру