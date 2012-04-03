В США при нападении на христианскую школу погибли шесть человек

В больницах с ранениями находятся ещё не менее девяти человек, сообщает Радио Свобода.



Подозреваемый в стрельбе арестован. Полиция и агенты ФБР обследуют помещения колледжа и территорию – в поисках возможного соучастника преступления.



Свидетели произошедшего утверждают, что слышали несколько десятков выстрелов.