В США при нападении на христианскую школу погибли шесть человек

00:53, 03 апреля 2012
Мир
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В частной христианской школе в Окленде, штат Калифорния, во время нападения со стрельбой погибли, по последним данным, не менее шести человек.

В больницах с ранениями находятся ещё не менее девяти человек, сообщает Радио Свобода.

Подозреваемый в стрельбе арестован. Полиция и агенты ФБР обследуют помещения колледжа и территорию – в поисках возможного соучастника преступления.

Свидетели произошедшего утверждают, что слышали несколько десятков выстрелов.

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