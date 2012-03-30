Завершается конкурс на памятник погибшим в авиакатастрофе под Смоленском
Международное жюри в пятницу объявит победителя конкурса на лучший проект памятника жертвам катастрофы Ту-154 под Смоленском.
В состав жюри входят девять видных скульпторов. Председателем избран профессор Художественной Академии в Варшаве Адам Мыяк.
По условиям конкурса, памятник должен быть выполнен из прочного качественного материала, стоимость его изготовления должна быть в пределах 1 миллиона евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов конкурса. Он будет установлен рядом с местом гибели самолета и должен гармонировать с окружающим ландшафтом.
Победитель получит денежную премию - 15 тысяч евро. Также будут поощрены авторы работ, занявших второе и третье место - они получат 10 и 5 тысяч евро.
Всего на конкурс памятника, который будет установлен в Смоленске, поступило более 90 работ из Польши, России, Латвии, США.