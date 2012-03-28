Лидеров белорусской оппозиции сняли с поезда в Москву

Нескольких лидеров белорусской оппозиции сняли с поезда из Минска в Москву, передает в ночь на среду белорусское интернет-издание charter97.org.



Координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь", бывший политзаключенный Александр Отрощенков, лидер партии "Справедливый мир" Сергей Калякин и председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько намеревались добраться до российской столицы, дать несколько интервью, а затем вылететь в Брюссель на консультации в Еврокомиссии.



Отрощенков успел дозвониться в редакцию издания, однако говорить не смог, так как оппозиционеров в этот момент как раз выводили из купе. Сейчас связь с политиками отсутствует, у них изъяли телефоны.



По некоторым данным, оппозиционеры находятся в Оршанском РУВД, откуда их привезли со станции Орша.



Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов Белоруссии пока не поступало, сообщает Лента.ру.