«Белавиа» считает неприемлемыми условия, которые диктует Россия

Национальная авиакомпания «Белавиа» готова к конкуренции с другими авиакомпаниями, но считает условия, диктуемые российской стороной, неприемлемыми.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом говорится в комментарии генерального директора НАК «Белавиа» Анатолия Гусарова, распространенном сегодня вечером.

«На заявление российской стороны о том, что белорусская сторона запретила авиакомпаниям Российской Федерации выполнение рейсов в Минск, хотелось бы отметить, что именно Росавиация прислала нам телеграмму об отзыве разрешения на выполнение полетов и белорусские авиационные власти вынуждены были принять адекватное решение», - говорится в комментарии А.Гусарова.

Он отметил, что «Белавиа» готова вести переговоры, но поддаваться на шантаж не намерена.

«Мы готовы к конкуренции, и это подтверждает присутствие на белорусском авиарынке значительного количества международных авиакомпаний. Однако условия, которые диктуются нам российской стороной, неприемлемы, так как в первую очередь формируют на рынке нездоровую конкуренцию, которая вытесняет других участников рынка и в конечном итоге отразится на интересах пассажиров», - подчеркивает А. Гусаров.

Как сообщал УНИАН, 26 марта Росавиация, начиная с 07.00 утра, в одностороннем порядке отозвала разрешение на выполнение рейсов по маршруту Минск-Москва, выданное в суботу, 24 марта, до 30 марта текущего года.

В Росавиации, в свою очередь, утверждают, что белорусская сторона пыталась административными мерами сократить количество рейсов российских авиакомпаний с 35 до 28 рейсов в неделю. При этом, Соглашение о воздушном сообщении между Россией и Беларусью не предусматривает какого-либо регулирования по количеству полетов и количеству авиакомпаний как для белорусской, так и для российской сторон в воздушном сообщении между странами.

«В последний зимний сезон до 25 марта этого года, согласно договоренностям, российские и белорусская авиакомпании имели право выполнять по 35 рейсов в неделю. Авиакомпания «Белавиа» летала по пять раз в сутки, а с российской стороны – каждый день по одному рейсу выполняли авиакомпании «ЮТэйр» и «С7» (Сибирь), и три рейса – «Аэрофлот»», - говорится в сообщении Росавиации.

До закрепления своих договоренностей в установленном порядке стороны приняли решение в интересах пассажиров российских и белорусской авиакомпаний подтвердить полеты между Москвой и Минском в полном объеме по пять рейсов в сутки до 29 марта, когда должны состояться переговоры сторон в Москве.

«Российская сторона выступает за снятие любых ограничений в воздушном сообщении между Российской Федерацией и Беларусью, результатом чего станет уменьшение стоимости авиабилетов для пассажиров», - подчеркивается в сообщении Росавиации.