Жуткое столкновение автобусов в Кот-д'Ивуаре: по меньшей мере 36 жерт

Два автобуса столкнулись в Кот-д'Ивуаре, в результате чего погибли не менее 36 человек.

Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей местной жандармерии и медицинские службы, инцидент произошел в городе Буаке в центральной части Кот-д'Ивуара. Один из автобусов направлялся в Мали, а другой - в Буркина-Фасо.

По предварительным данным погибли 36 человек, множество получили ранения, число убитых может вырасти, - сообщил источник в местных медицинских службах.

«В автобуса, следовавшего из Буаке в Буркина-Фасо, пробило шину, его водитель потерял контроль над транспортным средством, и оно столкнулось лоб в лоб с другим автобусом», - рассказал агентству о причинах аварии лейтенант жандармерии Клод Сери КЛОД, присутствовавший на месте ДТП.

По данным агентства, большая часть пострадавших - граждане Буркина-Фасо, все раненые госпитализированы в больницы города.