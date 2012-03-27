«Люфтганза» отменила сегодняшний рейс Киев-Франкфурт

Немецкие профсоюзы продолжают играть мышцами. Во вторник, 27 марта, к предупредительной забастовке присоединятся также аэропорты. Пассажирам советуют запастись выдержкой.

Как сообщает "Немецкая волна",за день до третьего раунда переговоров по поднятию зарплат в немецком общественном секторе, который пройдет в среду-четверг в Потсдаме, профсоюзы решили еще раз продемонстрировать свою решимость в виде предупредительной забастовки во вторник, 27 марта. Впрочем, если предыдущие разы последствия забастовки ощущали на себе лишь жители Германии, то на этот раз это станет также ощутимо для граждан других стран - к забастовке присоединятся аэропорты. В частности, по данным авиакомпании «Люфтганза», крупнейший в Европе Франкфуртский аэропорт будет бастовать с 5:00 до 14:30, Кельнский - с 4:00 до 12:00, Мюнхенский - с 6:00 до 14:00, Дюссельдорфский - с 8 : 00 до 14:00 и Штутгартский - с 6:00 до 11:00.

Это влечет за собой тысячи опозданий или отмененных рейсов. Только «Люфтганза» сообщила о более 400 отмененных рейсов и не исключает увеличения их количества. Отменены, в частности, два украинских рейса «Люфтганзы» - Франкфурт-Киев с вылетом в 9:55 и Киев-Франкфурт в 14:10.

На странице авиакомпании можно найти подробную информацию о всех рейсах, а также разъяснения, что делать в случае отмены полета. Пассажиров просят предварительно проверять статус своих рейсов на сайтах авиакомпаний. «Люфтганза» предлагает пассажирам возможность бесплатно сменить билет на альтернативный рейс или вернуть деньги.