Минская милиция выставила оппозиции счет за «охрану» - 12 млн

В Беларуси организаторы Дня Воли должны заплатить различным городским службам и милиции Минска около 12 млн. белорусских рублей.

Об этом УНИАН сообщил один из организаторов акции Виктор Ивашкевич.

«В соответствии с белорусским законодательством, организаторы уличной акции должны оплатить услуги по охране общественного порядка, а также расходы, связанные с медицинским обслуживанием и уборкой территории. Решение о сумме услуг и расходов принимается местными исполнительными и распорядительными органами, на территории которого проводилось массовое мероприятие», - сказал В.Ивашкевич.

Как сообщал УНИАН, 25 марта белорусская оппозиция традиционно отметила День Воли. Этот праздник посвящен принятию третьей уставной грамоты Рады БНР, объявлявшей независимой Белорусскую Народную Республику (25 марта 1918 года).

Несмотря на плохую погоду с дождем и сильным ветром в шествии и митинге приняли участие, по разным оценкам, более тысячи человек. В акции приняли участие известные политики и общественные деятели.