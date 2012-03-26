Пиратская партия вошла в еще один парламент в Германии

Партия "Христианско-демократический союз" (ХДС), возглавляемая канцлером ФРГ Ангелой Меркель, одержала победу на выборах в земельный парламент (ландтаг) федеральной земли Саар на юго-востоке Германии, набрав не менее 34,5% голосов избирателей и получив тем самым 17 мандатов в 51-местном ландтаге, передает Reuters. В то же время ее партнер по правящей коалиции "Свободная демократическая партия" (СвДП) не смогла преодолеть 5-процентный барьер и не вошла в земельный парламент Саара.



Второе место на выборах заняла оппозиционная Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 31% голосов; третьей финишировала Левая партия с 16% голосами избирателей. Также в ландтаг удалось пройти партии "зеленых".



Примечательно, что в земельный парламент Саара также вошла Пиратская партия Германии (так называемые Пираты), набравшая, предварительно, 7,8% голосов. Таким образом, Саар стал второй федеральной землей, в парламент которой удалось войти Пиратам. В сентябре 2011 года партия прорвалась в Палату депутатов Берлина, набрав 8,9% голосов и 15 мандатов соответственно.

Выборы в Сааре были проведены, поскольку в январе 2012г. здесь распалась правящая коалиция, стоящая из ХДС, СвДП и "зеленых". Предположительно, новая коалиция будет сформирована из ХДС и оппозиционной СДПГ, замечает РосБизнесКонсалтинг.