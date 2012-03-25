Вопреки указу Медведева российская техника перешла на летнее время

В Росси мобильные телефоны и компьютеры с устаревшими версиями программного обеспечения ошибочно перевели время на час вперед в воскресенье, свидетельствуют многочисленные сообщения пользователей в социальных сетях сообщает РИА «Новости».

В 2011 году Россия, согласно указу президента, отказалась от перехода на зимнее время. С первым испытанием техника столкнулась в конце октября, когда многие устройства, "незнакомые"с новыми правилами, самостоятельно перевели внутренние часы на час назад.

Как и в октябре, сейчас проблема больше всего затронула владельцев смартфонов с устаревшими операционными системами. Это, в частности, аппараты на базе Google Android, производители которых часто "забывают"выпускать обновления вскоре после начала продаж устройства.

Не легче ситуация у пользователей устаревших iPhone. Хотя Apple в актуальной версии платформы iOS 5 обновила информацию о часовых поясах, владельцы iPhone и iPhone 3G установить эту систему просто не могут из-за ее аппаратных требований. Таким людям и дальше придется вручную корректировать время дважды в год, когда аппарат будет переводить часы в ту или иную сторону.

Пользователи других телефонов, столкнувшиеся с ошибочным переводом часов, могут просто отключить функцию автоматического перехода на летнее время в настройках своих аппаратов. Кроме того, некоторые смартфоны позволяют устанавливать время согласно настройкам, получаемым от сотового оператора.

Еще одна группа риска - пользователи компьютеров с Windows, которые пренебрегают установкой обновлений. Хотя компания Microsoft выпустила соответствующее обновление для своих операционных систем еще в конце сентября 2011 года, даже сейчас находятся пользователи, жалующиеся на ошибочный перевод часов компьютером.