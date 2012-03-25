Самопровозглашенная Осетия сегодня выбирает президента

В Южной Осетии сегодня проходят повторные выборы президента этой самопровозглашенной республики.

Как передает радио «Свобода», избирательные участки открылись в 8 часов утра по местному времени. "Наибольший наплыв избирателей ожидается после полудня. Голосование завершится, в соответствии с законом, в 8 вечера, после чего начнется подсчет голосов", - отметили в республиканском Центризбиркоме.

На высший пост претендуют четыре кандидата: экс-председатель Комитета госбезопасности Леонид ТИБИЛОВ, уполномоченный по правам человека при президенте республики Давид САНАКОЕВ, посол Южной Осетии в России Дмитрий МЕДОЕВ и лидер Коммунистической партии Станислав КОЧИЕВ.

Представитель оппозиции Алла ДЖИОЕВА, победившая на предыдущих выборах, результаты которых, сославшись на нарушения, отменили, свою кандидатуру не выставляла. Она лишь недавно была выписана из больницы, куда попала после штурма её дома сотрудниками правоохранительных органов.