В Конго обстреляли вертолет украинских миротворцев: ранен переводчик

В Демократической Республике Конго сегодня около 15.00 по киевскому времени был обстрелян вертолет украинской миротворческой миссии.

В результате обстрела получил огнестрельное ранение в ногу бортовой переводчик капитан Сергей ВАСЬКИВСКИЙ, сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины.

Его срочно доставили в военный госпиталь индийского миротворческого контингента, где была оказана квалифицированная хирургическая помощь. Состояние раненого миротворца оценивается как стабильное.

С целью выяснения всех обстоятельств происшествия в Министерстве обороны Украины создана оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба ВС Украины генерал-майором Александром СИРСКИМ.

Как сообщал УНИАН, украинские миротворческие силы вошли в Республику Конго в этом месяце.