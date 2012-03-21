Украина и Сербия заинтересованы в военно-техническом сотрудничестве

Украина и Сербия будут совместно работать в оборонной сфере, в частности модернизировать военную технику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр обороны Сербии Драган ШУТАНОВАЦ на брифинге в Белграде после встречи с министром обороны Украины Дмитрием САЛАМАТИНЫМ.

"Между Украиной и Сербией не существует ни одного открытого вопроса", - сказал он.

Д.ШУТАНОВАЦ подчеркнул, что в ходе встречи с Д.САЛАМАТИНЫМ речь шла о военном образовании, также о военно-техническом сотрудничестве.

"У нас есть взаимные интересы для проведения совместных военных учений на территории как Украины, так и Сербии. Речь также идет об образовании наших кадетов в военных училищах в Украине и Сербии", - сказал глава оборонного ведомства Сербии.

Он уточнил, что Украина и Сербия намерены совместно работать в плане ремонта и модернизации военной техники. "Мы можем заниматься ремонтом и модернизацией нашей техники. Мы можем вместе с Вооруженными силами Украины выступать и работать в оборонной сфере и на третьем рынке", - отметил Д.ШУТАНОВАЦ.

Он подчеркнул, что Украина по экспорту военной техники и вооружения находится на 11-м месте в мире, и является сверхгосударством. "Это очень важно для нашего развития", - добавил министр обороны Сербии.

В свою очередь Д.САЛАМАТИН отметил на брифинге, что Минобороны Украины заинтересовано в изучении опыта сербских коллег в контексте реформирования ведомства.

Он подчеркнул, что обсудил со своим сербским коллегой "широчайший спектр вопросов, начиная от военного образования и завершая военно-технической стороной".

"Мы пришли к выводу, что у нас нет ни одной проблемы, которую мы не могли бы решить", - отметил министр.

Кроме того, Д.САЛАМАТИН подчеркнул, что "в свете того, что Украина сейчас стоит на пороге больших перемен и у нас начинается масштабное реформирование, нам интересен опыт наших сербских партнеров, и мы изучим его".

Глава украинского оборонного ведомства выразил надежду на то, что контакты с коллегами из Сербии в дальнейшем будут продолжаться. "Мы уже сейчас довольно активно работаем по ряду аспектов в военно-техническом вопросе. Когда выйдем на соглашение, мы проинформируем", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 20-21-го марта Д.САЛАМАТИН находится с официальным визитом в Сербии, в рамках которого он также намерен посетить украинский миротворческий контингент в составе международных сил безопасности в Косово.

В Приштине он встретится с командующим сил КФОР генерал-майором ВС ФРГ Эрхардом ДРОЙСОМ и в тот же день делегация Минобороны Украины отправится на военную базу “Bondsteel”. Там Д.САЛАМАТИН проведет встречу с командиром многонациональной боевой группы “East” полковником ВС США Джефри Джей ЛИТХЕНОМ.

Находясь на военной базе “Bondsteel”, руководитель отечественного оборонного ведомства ознакомится с расположением и жизнедеятельностью украинского миротворческого контингента, выполняющего задание в составе многонациональной боевой группы “East” сил КФОР.