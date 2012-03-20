Европарламент: Выборы в России не были честными и свободными

Европарламент не оценивает прошедшие в России парламентские и президентские выборы как свободные и честные, однако, отмечает оживление деятельности гражданского общества в стране. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Москве докладчик Европарламента по России Ханнес СВОБОДА.

Как передает Радио «Свобода», говоря о российской оппозиции, Х.СВОБОДА отметил, что ей необходимо выработать единую программу. Нельзя добиться реформирования страны одними лишь уличными акциями, добавил докладчик Европарламента по России.

В ходе пресс-конференции Х.СВОБОДА затронул тему облегчения визового режима между Евросоюзом и Москвой, отметив, что это очень важный шаг в интересах российских граждан.