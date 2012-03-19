Молдавские коммунисты требуют признать выборы президента недействительными

Группа депутатов молдавского парламента от партии коммунистов (ПКРМ) обратилась в понедельник в Конституционный суд (КС) страны с требованием признать выборы президента недействительными, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы Конституционного суда сообщает РИА «Новости».

В минувшую пятницу либерально-демократическое большинство парламента избрало президентом Молдавии председателя Высшего Совета магистратуры страны Николая Тимофти. Коммунисты бойкотировали это заседание, заявляя о том, что парламент нелегитимен, так как нарушил все конституционные сроки для избрания президента страны.

Депутаты-коммунисты подали в КС сразу три обращения. В одном из них они требуют отменить решение о назначении даты президентских выборов 16 марта, во втором - признать недействительной созданную 13 марта комиссию по президентским выборам, а в третьем обращении - отменить решение о признании президентских выборов состоявшимися.

Сегодня, в понедельник, Конституционный суд соберется после обеда для принятия решения относительно признания результатов выборов президента.

Новый президент Молдавии официально вступит в должность после утверждения результатов выборов Конституционным судом и принятия присяги.

Коммунисты, находившиеся у власти до 2009 года, выступают за роспуск законодательного собрания и проведение досрочных парламентских выборов.

Молдавия жила без президента более двух лет. Все прежние усилия правящей коалиции избрать главу государства заканчивались неудачей из-за разногласий между парламентскими фракциями и нехватки голосов в поддержку соответствующих кандидатов, которым не удавалось набрать необходимый минимум в 61 голос из 101. Выйти из политического тупика позволили три голоса социалистов, поддержавших выдвинутую правящим альянсом "За европейскую интеграцию"кандидатуру Тимофти. Кроме того, за Тимофти проголосовал независимый депутат Михай Годя.

Возглавляемая Игорем Додоном группа социалистов откололась от оппозиционной партии коммунистов в конце прошлого года.