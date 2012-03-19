Мать казненного в Минске намерена бороться за восстановление справедливости

Мать расстрелянного за соучастие в теракте в минском метро Владислава Ковалева Любовь КОВАЛЕВА намерена и дальше бороться за восстановление справедливости.

Об этом она сказала корреспонденту УНИАН.

«Пойду до конца – мне пути назад нет», - заявила мать В.Ковалева.

Л.КОВАЛЕВА убеждена в невиновности сына. «У меня целая папка доказательств, поэтому я и ездила в Европу. Сейчас они всячески придумывают: мол, в том, что Владу вынесли такой приговор, мама виновата. Потому что адвоката наняла, начала бороться, потому что на суде сын рассказал правду, и у них пошло все не по сценарию. Они думали, что запугают мальчишек, и те будут молчать. Да, Дима молчал, а сын мой не стал молчать. А Влада пристегнули, чтобы приговор был серьезней. Не было никаких доказательств вины и Димы Коновалова – ничего нет, кроме петард и детских взрывпакетов, которые он якобы взрывал. Это же надо – возложить такой грех на мальчишек», - сказала Л.КОВАЛЕВА.

По ее словам, она до последнего надеялась, что сыну сохранят жизнь. «Надежда была. 12 марта началась сессия Комитета ООН по правам человека, которая продлится до конца месяца. 23 марта Европарламент выносит какое-то решение по Беларуси, причем, наверное, решение жесткое. Я все-таки надеялась, что будет какой-то торг», - сказала Л.КОВАЛЕВА.

Как сообщал УНИАН, приведены в исполнение смертные приговоры в отношении Д.Коновалова и В.Ковалева, осужденных за терроризм, в том числе за взрыв в минском метро в апреле прошлого года.