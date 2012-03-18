Участники акции протеста в Москве расписали лозунгами вход в телецентр

Участники несанкционированной акции "Против наглой лжи канала НТВ", которая состоялась в воскресенье у телецентра "Останкино" в Москве, расписали вход в телецентр различными лозунгами против НТВ и действующей власти, передает корреспондент РИА Новости.

Оппозиция устроила акцию в знак протеста против показа на телеканале НТВ фильма "Анатомия протеста", вызвавшего широкое возмущение интернет-аудитории.

Авторы фильма, в частности, утверждали, что среди участников митингов протеста есть люди, которые ходят туда за деньги. Речь в фильме "Анатомия протеста", в частности, шла об акции оппозиции "Белое кольцо", которая состоялась 26 февраля.

Фильм был раскритикован рядом бывших и действующих сотрудников НТВ. Также после выхода "Анатомии протеста" отношения с НТВ разорвал медиахолдинг "Эксперт", руководство которого было возмущено использованием вне контекста интервью главреда журнала "Эксперт" Валерия Фадеева. Сам фильм в "Эксперте" назвали "грубой пропагандистской поделкой".

Корреспондент Ленты.ру примерно оценил численность митинга в 300-400 человек. "Новая газета" писала о 700 участниках. Примерно в середине акции ОМОН произвел серию жестких задержаний. Всего были задержаны более 100 человек. Среди них - организаторы митингов "За честные выборы" Сергей Удальцов и Борис Немцов, которые в ходе митинга попытались выяснить у полицейских, за что те задерживают других участников акции.