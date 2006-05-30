Журналисты обнаружили в Японии могилу Христа

Журналисты газеты Times обнаружили в японской деревне Шинго могилу, в которой по уверениям местных жителей похоронен Иисус Христос. Долгое время о могиле знали только местные жители. Однако в 1935 году священник из округа Ибараки обнаружил документ, который, по его мнению, являлся завещанием Иисуса Христа. Там говорилось о том, что мессия похоронен в деревне Шинго.

После этого могила в деревне стала популярной достопримечательностью, в год ее посещает около сорока тысяч японских паломников.

Хранитель могилы, Норихайд Нагано, рассказал журналистам местную легенду, согласно которой Иисуса заменил на голгофском кресте его брат. Сам же мессия отправился в Японию, где он провел свою молодость (в Библии, действительно, не существует никаких упоминаний о том, где находился и что делал Иисус с 12 до 30 лет). Там он женился на местной девушке Миюко и умер в возрасте 106 лет.

Эту легенду, утверждает Нагано, подтверждают рисунки на древних кимоно из района Шинго. На них можно легко узнать некоторые иудейские символы, например, звезду Давида.

По словам Нагано, прямой потомок Христа по имени Саджиро Савагучи до сих пор проживает в деревне Шинго. Его семья испокон веков владела землей, на которой находится могила.

"Если вам понравился музей, - заявил Нагано на прощание, - советую также посетить округ Ишикава! У них там есть подлинная могила Моисея!".

Лента.ру