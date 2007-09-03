Тропический ураган «Феликс» достиг наивысшей категории опасности

Проливными дождями и мощными порывами ветра обрушился «Феликс» на острова Карибского моря. По оценкам ученых, скорость ветра в центре урагана уже достигла отметки 270 километров в час. Для жителей островов, находящихся на пути шторма, объявлены предупреждения. По прогнозам метеорологов, ураган принесет значительное количество осадков. Сейчас ураган держит путь к западному побережью Мексики. Между тем, в этой стране все еще не ликвидировали последствия прошедшего там на позапрошлой неделе урагана «Дин». Перед тем как обрушиться на полуостров Юкатан, этот циклон также достиг самой высокой - пятой - степени разрушительности. Напомним, что ураган «Феликс» сформировался всего два дня назад в Атлантическом океане близ острова Гренада. Он стал уже шестым в этом году субтропическим штормом.

Первыми, на кого обрушится ураган «Дин» на суше, будут государства Никарагуа, Гондурас и Белиз. Туда тропический циклон придет уже завтра.

Эхо Москвы