ПАСЕ призывает Лукашенко не казнить осужденных за теракт в метро

Представители Парламентской Ассамблеи Совета Европы призывают белорусские власти не казнить Дмитрия КОНОВАЛОВА и Владислава КОВАЛЕВА, приговоренных по делу о теракте в минском метро.

Соответствующее совместное заявление, которое подписали председатель ПАСЕ Жан-Клод МИНЬОН, спецдокладчик по Беларуси Андрес ХЕРКЕЛЬ, депутаты ПАСЕ Марилуизе БЕК (Германия) и Рената ВОЛЬВЕНД (Лихтенштейн), распространила пресс-служба ПАСЕ.

«Мы чрезвычайно озабочены тем, что после объявления о решении Президента Александра ЛУКАШЕНКО отказать в помиловании двум молодым людям чудовищный акт может быть приведен в исполнение в любое время. В свете нашего принципиального непринятия смертной казни и множественных вопросов относительно честности прошедшего процесса мы просим белорусские власти воздержаться от казни Д.КОНОВАЛОВА и В.КОВАЛЕВА», - говорится в заявлении ПАСЕ.

Справка УНИАН. Теракт произошел в Минске 11 апреля 2011 года. В результате 15 человек погибли, более 200 получили ранения.

30 ноября 2011 года Верховный суд Беларуси признал Д.КОНОВАЛОВА и В.КОВАЛЕВА виновными и приговорил их к смертной казни.