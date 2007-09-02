Массовые погромы в Копенгагене: задержаны 63 человека

Массовыми беспорядками в центре датской столицы завершились молодёжные демонстрации в память сноса городскими властями шесть месяцев назад так называемого Ungdomshuset - «Дома молодёжи», в котором более 20 лет собирались представители левацких организаций, сообщает Радио Свобода . "В течение дня мы были в постоянном контакте с неформалами, собравшимися отметить снос Ungdomshuset. Демонстранты вели себя мирно, однако незадолго до полуночи всё словно взорвалось. Молодёжь начала громить магазины, швырять в полицейских камнями и поджигать автомобили. Всё это сильно напоминает происходившее в феврале этого года", - сообщил начальник криминальной полиции Копенгагена Пер Ларсен. Напомним, что февральские акции протеста, организованные молодёжными активистами вылились в крупнейшие погромы за всю послевоенную историю Дании. 700 человек было арестовано, 25 получили ранения, а нанесённый материальный ущерб исчислялся миллионами датских крон. По сообщениям полиции, в ходе нынешних беспорядков задержано 63 погромщика, 17 из которых предстанут перед судом.