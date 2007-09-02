Секс-скандал в парламенте: сенатор покидает свой пост

Сенатор-республиканец Ларри Крейг, арестованный в мужском туалете за нарушение общественного порядка, заявил, что покидает свой пост в высшей палате парламента США.

Сенатор от штата Айдахо в июне был задержан офицером полиции в туалете аэропорта Миннеаполис-Сент-Пол в штате Миннесота, передает Би-би-си.

Как сказано в полицейском протоколе, когда Крейг и полицейский находились в соседних кабинках, 62-летний сенатор топнул ногой, в чем офицер "распознал знак, которым часто пользуются лица, показывающие свое желание вступить в половой акт".

Затем Крейг сделал еще несколько жестов в его сторону под перегородкой кабинки, и тогда полицейский предъявил удостоверение и арестовал сенатора.

Три недели назад Крейг сознался в нарушении общественного порядка, однако после стал настаивать, что сделал свое признание по недоразумению, не проконсультировавшись с адвокатом, чтобы как можно скорее замять инцидент.

"Я не гей. Я никогда не был геем", - объявил сенатор на пресс-конференции во вторник.

В субботу он заявил, что не может совмещать свою должность в сенате с участием в разбирательстве вокруг этой ситуации. "Я приношу извинения за все, что вызвали мои действия. Мне очень жаль", - сказал Крейг журналистам.

Официально он перестанет исполнять обязанности сенатора с 30 сентября.

Как передает Би-би-си, говоря о своей отставке, сенатор не признался в каких-либо недостойных действиях, да и вообще не упомянул об инциденте в мужском туалете.

Однопартийцы Крейга говорят, что скандал вредит репутации республиканцев, и так подмоченной довольно сильно.

Крейг уже подал заявление об уходе из предвыборного штаба возможного кандидата на пост президента от республиканцев - бывшего губернатора штата Массачусетс Митта Ромни.

Кроме того, по требованию руководства фракции он согласился не принимать участия в работе трех комитетов сената, в которых состоял.

Крейг женат и является отцом троих детей. В сенате он проявил себя достаточно консервативным законодателем, и в частности, голосовал против расширения законов о правах гомосексуалистов и легализации однополых браков.