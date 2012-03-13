В России разбился боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор», один пилот погиб и один ранен.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Сегодня в 8.45 мск группа поиска и спасания обнаружила вертолет в 10 километрах западнее аэродрома Торжок. По докладу с места происшествия, штурман экипажа погиб, пилоту оказывается необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении.

Экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта.

Радиосвязь с экипажем вертолета была потеряна накануне в 21.05 мск.

Жертв и разрушений на земле нет. Для расследования причин происшествия создана комиссия из представителей службы безопасности полетов Минобороны РФ.

*** Многоцелевой всепогодный боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» представляет собой двухместную модификацию ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». Отличается от предшественника двигателями, а также формой и оборудованием формой носовой части.

Максимальная скорость Ка-52 - 350 километров в час, дальность полета - 1,2 тыс. км, высота полета - 5,5 тыс. м, скороподъемность - 10 м/с. Экипаж - два человека, летчик и штурман.

Первый полет состоялся 25 июня 1997 года.